В Госдуме отреагировали на идею переучивать пенсионеров работодателями Депутат Панеш: перед переобучением нужно обеспечить достойную жизнь на пенсии

Перед тем как отправлять пенсионеров на переобучение, необходимо обеспечить им достойные условия жизни, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш. Так он прокомментировал идею Минтруда о переподготовке людей пенсионного возраста с дальнейшим трудоустройством. По его словам, в первую очередь следует поднять прожиточный минимум для этой категории граждан.

Для многих [пенсионеров переобучение] — это возможность оставаться в строю, чувствовать себя нужным, получать дополнительный доход. Представитель Минтруда говорит: «Трудовая активность позволяет обеспечивать социальные связи, коммуникации, ощущение полезности». Если пенсионер хочет работать — он должен иметь такую возможность. Но если он не может трудиться по состоянию здоровья или не имеет возможности найти вакансию из-за возраста, то государство обязано обеспечить ему достойную жизнь на пенсии, — высказался Панеш.

Он подчеркнул, что инициатива о переобучении пенсионеров действительно имеет свои положительные стороны. Тем не менее, по словам депутата, это не должно рассматриваться как альтернатива нормальной пенсионной системе.

Вместо того чтобы стимулировать работодателей переучивать 70-летних, давно пора решить две базовые задачи. Первое — проиндексировать пенсии всем работающим пенсионерам без ограничений. Сегодня они получают выплаты без учета всех пропущенных индексаций. Второе — поднять прожиточный минимум пенсионера до реального уровня, включив в него расходы на лекарства, платные медицинские услуги и текущий ремонт жилья. Сейчас в потребительской корзине этих статей нет, — заключил Панеш.

Ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин сообщил, что перерасчет выплат для работающих пенсионеров произойдет 1 августа. По его словам, изменения будут проведены автоматически, без необходимости подавать заявление.