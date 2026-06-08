Трамп обратился с важным призывом к Ирану и Израилю

Трамп обратился с важным призывом к Ирану и Израилю Трамп потребовал от Израиля и Ирана прекратить эскалацию на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп призвал Израиль и Иран немедленно прекратить стрелять. Так же в своей соцсети Truth Social он заявил о необходимости остановить новый виток эскалации на Ближнем Востоке.

Израиль и Иран должны немедленно прекратить стрелять, — написал он.

Вечером 7 июня Иран выпустил несколько ракет по северным районам Израиля, в том числе в районе Хайфы неоднократно срабатывала воздушная тревога. Атака последовала спустя несколько часов после заявлений в Тегеране о планах ответить на удар израильской армии по пригороду Бейрута.

Позднее Армия обороны Израиля сообщила об ударах по военным целям в центральной и западной частях Ирана. В ответ Иран продолжил обстрелы израильской территории.

Ранее Трамп заявил, что Штаты могут высадить спецназ на иранской территории в случае провала дипломатических переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Он уточнил, что рассматривает либо прямое вторжение для решения задач, не достигнутых военным путем ранее, либо сохранение блокады Ирана.