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04 июня 2026 в 02:54

Биткоин ночью опустился ниже $65 тыс.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Стоимость биткоина в ходе торгов опустилась ниже отметки в $65 тыс., свидетельствуют данные криптовалютных площадок. На крупнейшей по объему торгов криптобирже Binance снижение было зафиксировано в ночь на четверг, 4 июня.

В определенный момент курс биткоина достиг уровня $64,7 тыс. Теперь цена самой популярной криптовалюты опустилась ниже отметки в $65 тыс.

Ранее финансовый эксперт, председатель комитета по цифровому и технологическому суверенитетам СНГ, руководитель лаборатории по вопросам онтологии когнитивного, цифрового и технологического суверенитетов при МНИИПУ Александр Гриф заявил, что летом 2026 года курс доллара США составит 73–79 рублей за единицу, а евро будет торговаться в диапазоне 84–92 рубля. По его словам, резкого скачка американской валюты выше 90 рублей в ближайшее время не произойдет.

До этого экономист, инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова заявила, что летом 2026 года доллары лучше покупать частями. По ее словам, идеального момента для покупки не будет.

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