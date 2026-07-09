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09 июля 2026 в 20:15

Владелец биткоинов из «эпохи Сатоши» заработал $2,48 млн за 16 лет

Неизвестный вывел биткоины, которые хранились с 2010 года

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Неизвестный владелец перевел 40 биткоинов с кошелька, который бездействовал с 2010 года, передает РБК-Крипто. За 16 лет хранения стоимость криптовалюты выросла более чем в миллион раз, а прибыль держателя составила около $2,48 млн (189,37 млн рублей).

Согласно данным Bitinfocharts, в августе 2010 года на кошелек поступило 40 BTC, когда курс криптовалюты составлял всего $0,06 (4,58 рублей). Вечером 8 июля владелец вывел средства при курсе $62,2 тыс. (4,7 млн рублей). Из истории трансакции следует, что изначально полная сумма в 50 биткоинов была разделена: 10 монет отправились на другой адрес, а 40 BTC попали на кошелек, который оставался неактивным почти 16 лет.

Термин «эпоха Сатоши» относится к периоду становления криптовалют, который завершился после исчезновения анонимного создателя биткоина в конце 2010 года. Летом того же года криптобирж еще не существовало, а монеты добывали первые майнеры на обычных компьютерах с вознаграждением 50 BTC за блок.

Ранее курс главной криптовалюты опустился ниже отметки $60 тыс. (около 4,49 млн рублей), что стало минимальным показателем с начала июня 2026 года. Снижение курса достигало почти 3%.

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