Стал известен курс доллара и евро летом 2026 года

Летом 2026 года курс доллара США составит 73–79 рублей за единицу, а евро будет торговаться в диапазоне 84–92 рубля, предположил в беседе с NEWS.ru финансовый эксперт, председатель комитета по цифровому и технологическому суверенитетам СНГ, руководитель лаборатории по вопросам онтологии когнитивного, цифрового и технологического суверенитетов при МНИИПУ Александр Гриф. По его словам, резкого скачка американской валюты выше 90 рублей в ближайшее время не произойдет.

Лето 2026 года я рассматриваю как период перехода к более нормальному для рубля уровню после майского переукрепления. Моя базовая оценка на все три месяца — 73–79 рублей за доллар. Я не вижу в официальных данных повода для сценария «доллар по 90+ уже завтра». Но и сценарий устойчивого ухода в 66–69 рублей летом я считаю маловероятным. Это потребовало бы одновременно высокого нефтяного фона, слабого импорта, жесткой позиции Банка России и отсутствия разворота Минфина к более ощутимым валютным операциям. По курсу евро — рубль я оцениваю летний диапазон 84–92 рубля за единицу, — сказал Гриф.

Он подчеркнул, что европейская валюта в настоящее время не демонстрирует признаков внутренней слабости, а это делает ее устойчивой к рублю. По словам финэксперта, инфляционные показатели в еврозоне остаются умеренными, а процентная ставка Европейского центрального банка по депозитам зафиксирована на отметке 2%.

Евро сейчас не выглядит валютой собственной слабости: в еврозоне инфляция 3%, базовая — 2,2%, а ЕЦБ оставил ставку по депозитам на 2% и идет от заседания к заседанию. Это не дает мне оснований закладывать обвал данного курса в 84–92 рубля за единицу. Следовательно, если летом российская валюта мягко нормализуется, евро к рублю почти неизбежно поднимется вместе с долларом. Для конца лета уровни 90–92 рубля за американскую валют я считаю нормальным краем базового распределения, а не экстремумом, — заключил Гриф.

Ранее экономист, инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова заявила, что летом 2026 года доллары лучше покупать частями. По ее словам, идеального момента для покупки не будет.