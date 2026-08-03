Москвичей предупредили о последнем августовском «зажаре»

Наступившая неделя в Москве станет последним августовским «зажаром» — в столицу вернутся 30-градусные температуры, перемежающиеся короткими ливнями, рассказал ведущий синоптик «Фобоса» Евгений Тишковец в Telegram-канале. По его словам, лето не спешит сдавать позиции и предпримет последнюю попытку.

Несмотря на то, что август — месяц погодных контрастов, лето будет неохотно уступать свои позиции и даже контратаковать. На этой неделе тени не спасут, и жителей Центральной России ждет последний августовский «зажар», — отметил Тишковец.

По информации синоптика, в понедельник, 3 августа, столбики термометров поднимутся от +24 до +27 градусов, во вторник — от +25 до +28, осадков не прогнозируется. К среде воздух прогреется от +26 до +29, в низинах и у водоемов возможны плотные утренние туманы.

В четверг, добавил Тишковец, атмосферный фронт принесет кратковременные грозы с дождями, а в дневные часы ожидается изнуряющий зной до +31 градуса. В пятницу дожди сохранятся, к вечеру возможны сильные ливни, но днем температура вновь будет штурмовать 30-градусный рубеж — это будет последняя волна жары, заключил синоптик.

Ранее Тишковец сообщал, что в субботу 8 августа в Москву придет холодный атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном. По его словам, в столице ожидаются интенсивные ливни с количеством осадков до 15–20 литров на квадратный метр.