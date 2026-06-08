Серийные угоны дорогих авто стоили группе москвичей свободы

Сотрудники полиции задержали в Москве группу серийных угонщиков автомобилей, сообщила представитель МВД Ирина Волк в мессенджере МАКС. Четверо из шести задержанных ранее были судимы.

Злоумышленники похищали дорогостоящие кроссоверы корейских и японских марок, уточнила спикер МВД. С помощью спецустройств они отключали сигнализацию, запускали двигатель и уезжали. Машины перегоняли в подмосковный лес, где отключали GPS-трекеры, после чего продавали или разбирали на запчасти.

С июня по октябрь прошлого года задокументировано пять эпизодов краж с ущербом свыше 20 млн рублей, добавила Волк. У задержанных изъяты две похищенные иномарки, устройства для блокировки сигналов связи и ключи от машин. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража), фигуранты заключены под стражу.

Ранее житель Кузбасса угнал машину, чтобы доехать до дома после ссоры с сожительницей. Он уехал в областной центр, но понял, что у него нет денег на обратную дорогу, и воспользовался незапертым авто, найденным во дворе.