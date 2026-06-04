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04 июня 2026 в 11:22

Житель Кузбасса угнал автомобиль, чтобы вернуться домой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Житель Кузбасса угнал автомобиль, чтобы добраться домой, сообщает VSE42.RU. Мужчина поругался с сожительницей и уехал в областной центр, но понял, что у него закончились деньги и вернуться он не сможет.

Сообщается, что он обнаружил во дворе одного из домов незапертый автомобиль и решил добраться домой на нем. Спустя время мужчина захотел вернуть машину обратно владельцу.

Он вернулся в областной центр, бросил машину во дворе, купил билет на автобус и уехал домой. Его задержали сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, подозреваемых в краже автомобиля. Эвакуатор, с помощью которого угнали машину, заметили в Калининском районе.

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