Кубанец угнал машину ради поездки на море

В Краснодарском крае 20-летний житель станицы Черниговской угнал автомобиль и поехал на нем в Туапсе, сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении МВД России. В полицию обратился владелец ВАЗ-2109, который сообщил об исчезновении машины с места парковки. Автомобиль удалось обнаружить в Туапсе, где правоохранители задержали водителя.

По данным полиции, молодой человек угнал машину ночью, заметив, что она была открыта, а ключ зажигания находился в замке. На автомобиле он решил съездить к морю. Кроме того, выяснилось, что задержанный ранее занимался хищением бензина из припаркованных автомобилей. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ местного жителя осудили за кражу припаркованной Toyota Mark II, которую он пытался угнать с помощью отвертки и грузовика. Мужчина признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 320 часов обязательных работ. Как установили в суде, злоумышленник убедился, что за ним никто не наблюдает, после чего подошел к автомобилю и с помощью обычной отвертки отжал стекло передней правой двери.