Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
24 июля 2026 в 13:40

Кубанец угнал машину ради поездки на море

20-летний россиянин угнал ВАЗ-2109 и устроил поездку в Туапсе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Краснодарском крае 20-летний житель станицы Черниговской угнал автомобиль и поехал на нем в Туапсе, сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении МВД России. В полицию обратился владелец ВАЗ-2109, который сообщил об исчезновении машины с места парковки. Автомобиль удалось обнаружить в Туапсе, где правоохранители задержали водителя.

По данным полиции, молодой человек угнал машину ночью, заметив, что она была открыта, а ключ зажигания находился в замке. На автомобиле он решил съездить к морю. Кроме того, выяснилось, что задержанный ранее занимался хищением бензина из припаркованных автомобилей. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ местного жителя осудили за кражу припаркованной Toyota Mark II, которую он пытался угнать с помощью отвертки и грузовика. Мужчина признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 320 часов обязательных работ. Как установили в суде, злоумышленник убедился, что за ним никто не наблюдает, после чего подошел к автомобилю и с помощью обычной отвертки отжал стекло передней правой двери.

Регионы
Краснодарский край
угонщики
угон машины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Литовская оппозиция призвала провести расследование о тюрьме ЦРУ в стране
ЦБ обнародовал данные, как сильно выросли цены в России
Президент Бангладеш ушел в отставку
Мальчик выпал из окна с москитной сеткой в Чувашии
Раскрыто, почему вину за подрыв «Северных потоков» возложили на украинца
Будущее транспортной навигации: какие решения появятся в ближайшие годы
В одном городе объявили штормовое предупреждение из-за паводка
Раскрыта судьба мальчика, которого на дно реки утащило неизвестное существо
Спасатели обнаружили тело утонувшего мальчика в Самарской области
На следовавшем из США на Украину судне прогремел взрыв
Химик предостерег от использования прошлогодних SPF-средств
Эксперт по этикету рассказала, как правильно просить вернуть долг
Кубанец угнал машину ради поездки на море
Песков раскрыл, куда Путин отправится после Иркутска
Прокуратура потребовала закрыть частный детсад из-за сотрясения у ребенка
«Услышал крики»: российский турист рассказал, как спас девочку в Турции
ЦБ снова изменил ключевую ставку
Девятиклассник поджег две АЗС в российском регионе
В Госдуме назвали причину вероятной эпидемии в рядах ВСУ
Кузбасские врачи спасли пенсионерку с опухолью размером с теннисный мяч
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.