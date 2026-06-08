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08 июня 2026 в 12:58

Экс-нардеп раскрыл детали вероятного визита Абрамовича на Украину

Экс-нардеп Килинкаров: Абрамович мог встретиться с Зеленским по просьбе Арахамии

Роман Абрамович Роман Абрамович Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
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Российский миллиардер Роман Абрамович мог встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским по просьбе председателя партии «Слуга народа» Давида Арахамии, предположил в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, Киев обеспокоен стремлением украинских граждан к миру, но не желает показывать свою слабость.

Сейчас есть колоссальный запрос на мир в украинском обществе. Как решить эту проблему? С одной стороны, нельзя показать и проявить свою слабость. С другой — надо каким-то образом хотя бы инициировать возможность урегулирования конфликта, то есть дать людям какую-то надежду. В Киеве нашли такую форму. Я думаю, что возможность привлечения Абрамовича могла получиться очень просто. Он контактировал с некогда главой переговорной группы, господином Арахамией. По всей видимости, Зеленский попросил его подготовить такую встречу, — прокомментировал Килинкаров.

Он предположил, что Абрамович сообщил президенту России Владимиру Путину о встрече с Зеленским, а затем полетел на Украину. Однако, по словам экс-нардепа, в это же время ВСУ продолжили атаковать мирных жителей. Он подчеркнул, что трагедия в Старобельске вновь разоблачает сущность заявлений Киева о стремлении к миру.

Ранее Зеленский заявил, что Абрамович был тем предпринимателем, который приезжал в Киев для встречи с украинскими властями. По словам президента Украины, бизнесмен передал его послание Путину.

Европа
Роман Абрамович
Владимир Зеленский
Давид Арахамия
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
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