Зеленский «слил» Абрамовича: какие каналы связи с Москвой остались у Киева

Зеленский разрушил неофициальный канал общения с Путиным для заключения мирного соглашения. Он подтверди непубличный визит Романа Абрамовича в Киев, который бизнесмен просил сохранить в тайне. Опрошенные NEWS.ru эксперты уверены: этим глава Украины окончательно вынес себя «за скобки» любых дипломатических процессов и теперь Россия будет договариваться уже не с ним. Почему Зеленский пошел на нарушение протокола и какие еще каналы коммуникации остались у России с Украиной — в материале NEWS.ru.

Как Зеленский подставил Абрамовича

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл имя «неформального переговорщика» от России, который посетил Киев с неофициальным визитом. Им оказался бизнесмен Роман Абрамович. В интервью Sky News он заявил, что российский предприниматель якобы передал ему от Путина некое послание с пакетом предложений, но Зеленским все они были отвергнуты.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что на Украину по линии неформальных контактов, которые сохраняются с властями страны, направился «крупный российский бизнесмен», которого «все знают». При этом чиновник отказался называть имя посредника.

Зеленский обнародовал личность переговорщика потому, что предложения России оказались для него неприемлемы, уверены опрошенные NEWS.ru эксперты.

Владимир Зеленский Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

Во всей этой ситуации крайне важна «драматургия» переговорного процесса, заявил в разговоре с NEWS.ru экс-советник президента России по политическим вопросам Сергей Станкевич.

«Абрамович не был делегатом от России и не мог вести переговоры. Он проводил неофициальную миссию, и она может быть обозначена на дипломатическом языке как „зондаж“. То есть он мог задать вопросы и выслушать ответы. Скорее всего, Абрамович выступал инициативно. То есть на него сначала вышли какие-то украинские собеседники, он решил поехать и запросил, не будет ли возражать Москва и конкретно президент России. В данном вопросе важно понимать, что инициатором была именно украинская сторона, а не Россия», — заявил эксперт.

По мнению политолога Александра Антошина, Зеленский, раскрыв персону Абрамовича публично, не создал России или самому предпринимателю дополнительных проблем.

«То, что Абрамович выполняет роль канала коммуникации с начала СВО, было „секретом Полишинеля“. Все прекрасно знали, что Абрамович мотается „с записочками“ туда-обратно. Другое дело то, что в нынешних условиях переговорный трек откровенно тормозится украинской стороной как в формате неадекватных условий с их стороны, так и в формате действий. И нынешняя ситуация это только подтверждает», — подчеркнул он в беседе с NEWS.ru.

Что касается официальных и неофициальных каналов общения, то Путин не раз говорил, что у РФ есть другие каналы, напомнил NEWS.ru политолог Владимир Корнилов.

«Есть Уиткофф и Кушнер, которые летали в Москву, и сейчас Зеленский активно зазывает их в Киев для разговора. Возможностей много. Так что в этом смысле я бы не называл Абрамовича каким-либо каналом общения между Зеленским и Путиным», — сказал он.

Владимир Путин Фото: kremlin.ru

По словам Антошина, важен «неформальный» смысл данного визита, поскольку это могла быть и проверка Зеленского на адекватность.

«Неадекватные условия с стороны Зеленского еще можно было списать на публичную риторику человека, который хочет остаться во власти хоть с какой-то электоральной поддержкой. Заявления о том, что Украина должна остаться в границах 1991 года, „мы не отдадим Донбасс“ и все такое прочее могли восприниматься как риторика, рассчитанная на внутреннего украинского пользователя. Абрамович как раз и хотел прощупать, что там в реальности в голове у Зеленского происходит, на какие реальные условия он готов пойти. Но, кажется, публичная риторика и самоощущение главы Украины абсолютно тождественны и соприкасаются с реальностью, данной нам в ощущениях, эпизодически», — отметил эксперт.

Почему Зеленский раскрыл Абрамовича

По словам Станкевича, то, что Зеленский «засветил» содержание разговора, означает, что он не просто раскрыл конфиденциальную беседу, но и полностью уничтожил саму возможность дальнейшей коммуникации в таком формате. При этом Зеленский в своей реакции на визит Абрамовича мог быть не самостоятелен, а направляем некими внутренними или внешними политическими силами. Однако разрыв даже неформальной коммуникации Москвы и Киева мог быть обусловлен более фундаментальными причинами.

Роман Абрамович Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

«В нынешней ситуации у Зеленского нет выхода. Он зачем-то послушал „плохих советчиков“ и сжег для себя все мосты. Когда он начал перевозить на территорию Украины останки нацистских преступников, хоронить их с государственными почестями, создавать пантеон этих преступников на глазах у всей страны, на коленях почтил их память и говорил, что Украина строится в соответствии с планами нацистов, то перестал быть приемлем для какого-либо, даже промежуточного, соглашения. Раньше он был приемлем для рабочих контактов, но не для финального мирного договора. Но теперь даже для процедуры переговоров он таковым быть перестал. И в этой связи, наверное, он и занял позицию „гори оно все“», — заявил Станкевич.

Украина занимается планомерным срывом любых намеков на дипломатический путь разрешения конфликта, подтверждает Антошин. По его словам, опубличивание персоны Абрамовича — это просто нарушение дипломатического этикета. Куда более критичный фактор — регулярно совершаемые Украиной военные преступления.

«Переговоры тормозятся не только максималистскими требованиями Украины, они тормозятся террористическими актами. Это и удар по колледжу в Старобельске, где погибли дети и подростки, и удар по пассажирскому поезду в Крыму, и многие другие аналогичные акции. После всего этого о каких-то переговорах заявлять крайне затруднительно. Эти действия Киева отодвигают компромиссное окончание конфликта», — уверен эксперт.

Разбор завалов и поиск выживших на месте обрушения общежития Старобельского колледжа Луганского государственного педагогического университета, подвергшегося ночью 22 мая атаке дронами ВСУ Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

С кем России договариваться на Украине

Если с Зеленским как с актором переговорных процессов покончено, то на Украине все же есть политики, с которыми можно вести диалог по поводу ближайшего будущего этого государства, считают эксперты.

«Мне кажется, что единственный человек, с которым сейчас имеет смысл вести переговоры о судьбе режима Зеленского, это Ринат Ахметов. Важно, что эти переговоры будут именно о судьбе Зеленского и о том, каким образом смена режима может произойти. А вот о будущем Украины после того, как этот режим падет, можно говорить с другими людьми. Но давайте не будем их пока называть», — заявил Станкевич.

По его словам, малоэффективны на нынешнем этапе и переговоры с возможными посредниками.

«С Европой говорить бесполезно. Она держится за режим Зеленского до конца, пока его еще можно тратить и использовать. Время утилизации еще не пришло. Трамп, похоже, тоже махнул рукой на эту тему. Значит, остается вышеназванный мной человек. И уже после смены режима на Украине будет разговор с новыми людьми, которые будут строить новую страну в мирных условиях», — сказал экс-советник президента России.

По словам Антошина, Зеленский и режим, который он возглавляет, демонстрируют тотальную недоговороспособность. И на это есть экономические и политические причины.

«Зеленскому не нужно окончание конфликта, потому что с высокой вероятностью он проигрывает выборы, которые ему придется проводить, как только будет закончена война. Украинские чиновники в случае заключения мирного соглашения окажутся отрезаны от схем, по которым получают европейские финансы. И разворовывать их так активно уже не получится. Поэтому Зеленскому совершенно не нужно окончание войны. Ему и его окружению нравится воровать на этом конфликте, и они хотели бы продлить его как можно дольше. Это окончательно подтвердилось историей с Абрамовичем. Теперь, думаю, Москва будет говорить с кем-то другим, окончательно вынеся Зеленского „за скобки“ хоть формальных, хоть неформальных переговорных процессов», — подытожил Антошин.

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