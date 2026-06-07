В Кремле раскрыли, какие контакты сохранились между Москвой и Киевом Ушаков: Москва сохраняет закрытые контакты с Киевом

Москва сохраняет закрытые контакты с Киевом, заявил журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он отметил, что открытые контакты существовали в период проведения переговоров между делегациями.

У нас и открытые, и закрытые контакты с киевским режимом, — сказал Ушаков.

Помощник президента РФ также рассказал, что в Киев приезжал крупный российский бизнесмен, которого многие знают. При этом Ушаков не назвал имя этого человека.

Ранее Ушаков назвал открытое письмо Владимира Зеленского к президенту России Владимиру Путину хамским поступком. Он заявил, что позиция Москвы по украинскому вопросу не меняется. Он также добавил, что если Зеленский действительно хочет переговоров, то ему следует приехать в Москву.

До этого сообщалось, что Зеленский обратился к российскому лидеру с предложением завершить конфликт. В открытом письме он призвал к прямым переговорам и личной встрече для обсуждения условий прекращения огня. Путин, отвечая на обращение Зеленского, обратился к российским бойцам на линии боевого соприкосновения. Он завершил речь словами «Работайте, братья!», подчеркнув, что вся страна ими гордится.