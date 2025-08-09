Обмен территориями, тайный план по СВО: что решат Путин и Трамп на Аляске

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным 15 августа. По его словам, это может произойти на Аляске. NEWS.ru поговорил с депутатами Госдумы и военными экспертами и выяснил, приведут ли переговоры к завершению СВО.

Куда Трамп пригласил Путина на переговоры

«Долгожданная встреча между мной, президентом Соединенных Штатов Америки, и президентом России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа, в великом штате Аляска», — написал глава Штатов.

Почему Трамп пригласил Путина именно на Аляску

Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске 15 августа заложит основы завершения конфликта на Украине, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, сторонам необходимо решить ряд вопросов, ставших причиной боевых действий.

«Окончание СВО — это не только прекращение огня, но и решение целого ряда вопросов, в том числе связанных с НАТО и другими вопросами, которые являлись первопричиной возникновения этого конфликта. Поэтому, думаю, во многом основы, которые могут прекратить конфликт, будут заложены на этой встрече. Но, наверное, для окончательного завершения потребуется еще какое-то время», — отметил Чепа.

По словам главы комитета Государственной думы по международным делам Леонида Слуцкого, важно, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет на американской территории, а не в третьей стране. По его словам, такое развитие событий говорит о готовности к конструктивному диалогу в интересах стабильности и безопасности на мировой арене.

«Встреча обещает быть исторической. Важно, что переговоры пройдут на территории Соединенных Штатов, а не третьей страны. На Аляске, когда-то части Русской Америки, теперь приграничного региона, где российскую и американскую сторону разделяют несколько миль вод Берингова пролива», — подчеркнул Слуцкий.

Почему Трамп и Путин решились на личную встречу

Ответы на вопросы, задаваемые президентом России Владимиром Путиным, даст только его американский коллега Дональд Трамп. Этим мнением поделился с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, у каждого из мировых лидеров есть свой план урегулирования конфликта на Украине.

«Уверен, что уже есть план урегулирования конфликта, по крайней мере, у каждого из мировых лидеров — и президента России, и президента США — существует четкое видение относительно дальнейших шагов. На вопросы, которые ставит Владимир Путин, сейчас может ответить только Дональд Трамп, но и он, напомню, персона временная, в США президенты меняются раз в четыре года, и новые имеют обыкновение перечеркивать все соглашения, достигнутые предыдущими», — считает Журавлев.

Пойдет ли Россия на обмен территориями с Украиной

Россия не отдаст Украине регионы, входящие в состав РФ согласно Конституции, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. Парламентарий не исключил, что ВС РФ могут оставить те районы боевых действий, которые не считаются частью страны.

«Речь не идет о конституционных территориях России даже в теории: не о Крыме, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Более того, наши на подступах к Красноармейску, это ключ к взятию всего Донбасса. Вопрос договоренности предполагался, его озвучивал [помощник президента РФ Юрий] Ушаков, мы можем отдать территории, которые не считаются российскими: по периметру Сумской области, часть серой зоны. Но это условно», — отметил Колесник.

Остановит ли Россия наступление в зоне СВО на фоне встречи Путина и Трампа

Армия России не сбавит темп наступления в зоне СВО на фоне переговоров президентов США и России на Аляске, сказал в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, любая пауза на фронте даст ВСУ передышку.

«Пока не будет договоренностей по долгосрочному миру, темпы наступления ВС России в зоне СВО сбавлены не будут. Никаких замедлений быть не может. Мы замедлимся, а ВСУ получат передышку, войска противника, что станет с нашей стороны ошибкой. Мы не допустим никаких передышек до заключения договоренностей. Наши войска постоянно наступают. Это мое мнение», — заключил Колесник.

