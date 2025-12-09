Психолог раскрыла, чем может обернуться наказание партнера молчанием

Наказание молчанием разрушает доверие и искренность между партнерами, заявила NEWS.ru психолог Евгения Александрова. По ее словам, игнорирование является явным признаком того, что человек не намерен прилагать усилия для укрепления отношений.

Чаще всего наказание молчанием проявляется в поведении мужчин: они отдаляются по любой мелочи, тем самым создавая напряжение и тревогу. Такое поведение — не зрелое выражение чувств, а инструмент контроля. Молчание запускает у женщины острое чувство неопределенности, заставляя ее думать, в чем она провинилась. В ответ она может начать оправдываться, уступать, теряя себя и собственные границы. Любые попытки перевоспитать партнера молчанием демонстрируют власть, а не работу над отношениями. В паре, где эмоции подавляются игнором, невозможно выстроить доверие и искреннюю близость, — предупредила Александрова.

Она подчеркнула, что в ответ на подобное поведение лучше не пытаться «вытягивать» мужчину на разговор, а переключить внимание на себя и свою жизнь. По словам психолога, молчание может быть полезным, если оно не имеет скрытого намерения наказать или вызвать чувство вины. Специалист указала, что дистанцирование должно возникать не из-за манипуляций, а из желания сохранить собственное достоинство.

Дистанцирование помогает трезво оценить отношения и услышать собственные потребности. Например, после измены женщины часто бросаются в упреки и разборки, в то время как пауза могла бы стать шансом на восстановление внутренней опоры. В такие моменты именно дистанция женщины — осознанное, а не наказующее. Дистанция дает ей пространство для принятия зрелого решения. То же касается и ситуаций, когда дистанцию инициирует мужчина, — добавила Александрова.

Психолог отметила, что при установлении границ важно различать здоровое отдаление от эмоционального давления. По словам психолога, манипуляции всегда оставляют след не только в отношениях, но и в уверенности в себе. Александрова посоветовала защищаться от них не упреками, а демонстрацией самоуважения и насыщенной жизни.

