ВСУ стремительно теряют объекты и солдат

Более 110 объектов ВСУ уничтожили артиллеристы группировки «Север» за прошедшую неделю, сообщили в группировке. По словам источника, пункты управления БПЛА, наблюдательные посты, полевые склады боеприпасов и ГСМ в Сумской и Харьковской областях ликвидируются бойцами каждый день.

Подразделения противника также лишились порядка 1330 военнослужащих всего за сутки боев, сообщили в Минобороны РФ. На Харьковском направлении российские силы поразили подразделения ВСУ в населенных пунктах Старица и Марьино. По данным ведомства, здесь, в зоне ответственности группировки войск «Север», противник лишился до 205 военнослужащих. Кроме того, группировка «Запад» ликвидировала до 200 бойцов ВСУ, «Южная» — более 160, «Центр» — более 400, «Восток» — более 290, «Днепр» — до 75 военных.

Украинских солдат снова отогнали от Купянска

ВС РФ также успешно отразили попытку контратаки украинских сил в Харьковской области. Столкновение произошло в непосредственной близости от населенных пунктов Купянск-Узловой и Благодатовка, где подразделения механизированной бригады ВСУ попытались вернуть утраченные позиции.

В ходе боевого соприкосновения украинская сторона понесла потери в живой силе — уничтожено 15 военнослужащих. Группировка «Запад» продолжает удерживать инициативу на данном участке фронта, пресекая попытки маневрирования противника.

ВСУ также предприняли безуспешную попытку установить украинский флаг на здании городской администрации в Купянске с помощью дрона, чтобы сымитировать свое присутствие в городе. Минобороны РФ подтвердило, что флаг и беспилотный летательный аппарат были уничтожены на подлете.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

ВСУ по ошибке расстреляли своих

В районе Святопетровки в Запорожской области бойцы 425-го отдельного штурмового полка открыли огонь по своим. Как сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, инцидент произошел из-за неверной идентификации подразделения союзными силами ВСУ. В результате дезориентации украинские военные приняли своих сослуживцев за российских бойцов и открыли по ним огонь.

Трагическая ошибка привела к частичному уничтожению личного состава штурмового полка непосредственно во время его маневра. Кимаковский в беседе с ТАСС подчеркнул, что удар был нанесен сразу после того, как подразделение покинуло свои позиции в населенном пункте. Подобные случаи «дружественного огня» фиксируются на различных участках фронта из-за проблем с координацией между подразделениями противника.

Словакия отказалась финансировать украинскую армию

Президент Словакии Петер Пеллегрини, премьер-министр Роберт Фицо и спикер парламента Рихард Раши подтвердили, что страна больше не будет оказывать военную помощь Украине. Они заявили, что Словакия также не предоставит гарантии под кредит, который планирует выделить ЕС.

Встреча политиков прошла по случаю 33-й годовщины республики. Фицо в своем выступлении отметил, что международное право теряет авторитет, и выразил тревогу по поводу того, что Евросоюз никогда прежде не сталкивался с таким серьезным кризисом.

Пленный солдат назвал способ прекращения СВО

Конфликт на Украине мог бы завершиться в течение суток, если бы представители киевской власти лично побывали на передовой, заявил ТАСС пленный военнослужащий ВСУ Сергей Лях. Солдат описал два месяца нахождения в полуразрушенном доме под постоянными обстрелами и без должного снабжения как «полный ужас». По его мнению, депутатам Верховной рады стоило бы провести хотя бы час на позициях в Красноармейске, чтобы пересмотреть свое отношение к происходящему.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Лях рассказал, что после мобилизации в полк «Скала» его подразделение быстро оказалось в окружении у Красноармейска. Оставшись без помощи, бойцы были вынуждены постоянно перемещаться между подвалами разрушенных зданий. Как только на позиции вышли российские военнослужащие, Сергей и его сослуживцы приняли решение немедленно сдаться в плен, чтобы сохранить свои жизни.

Украинцев могут лишить отсрочек от армии

Тем временем в Раде задумались об отмене отсрочки от мобилизации по учебе для мужчин старше 25 лет. Депутат Сергей Бабака заявил журналистам, что решение обусловлено необходимостью обеспечить безопасность страны.

Отмечается, что в 2024–2025 годах на Украине резко вырос интерес мужчин старше 25 лет к предвысшему образованию. В 2024 году в учебные заведения именно этого уровня образования поступило 55 581 человек, а в 2025-м — 24 819.

