Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 марта 2026 в 18:56

«Остается одно»: премьер Бельгии обратился к ЕС с призывом из-за России

Премьер Вевер: Европе остаются только переговоры с Россией

Барт де Вевер Барт де Вевер Фото: Elias Rom/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Переговоры с Россией по украинскому урегулированию являются единственно возможным решением, заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в интервью бельгийской газете Echo. По его словам, Европа не способна бесконечно поддерживать Украину и поставлять Киеву оружие без участия США.

Сделка с Россией, похоже, является единственным возможным решением. Поскольку мы не можем угрожать [президенту России Владимиру] Путину, поставляя оружие Украине, и не можем задушить Россию экономически без поддержки США, остается только один способ: заключить сделку, — заявил он.

До этого де Вевер указал, что Европейский союз не имеет права конфисковать замороженные активы России, так как не воюет с ней. Он подчеркнул, что ЕС продолжает оказывать финансовую поддержку Украине.

До этого де Вевер отметил, что многие страны Евросоюза не поддерживают планы Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов для Украины. Он назвал такие предложения воровством и не исключил возможности судебных разбирательств.

Бельгия
Россия
Евросоюз
переговоры
«Остается одно»: премьер Бельгии обратился к ЕС с призывом из-за России
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.