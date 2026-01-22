Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 14:09

В Бельгии объяснили отказ от конфискации российских активов

Премьер Бельгии де Вевер: ЕС не может конфисковывать российские активы

Барт де Вевер Барт де Вевер Фото: Peng Ziyang/XinHua/Global Look Press
Европейский союз не имеет права конфисковать замороженные активы России, так как не воюет с ней, заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он подчеркнул, что ЕС продолжает оказывать финансовую поддержку Украине, передает Reuters.

Конечно, мы не можем просто взять и конфисковать чьи-то деньги. Мы не находимся в состоянии войны с Россией, подобных прецедентов не было даже во времена Второй мировой войны, — отметил де Вевер.

Он напомнил, что европейским странам удалось согласовать кредит в размере €90 млрд (почти 8 трлн рублей) для Киева.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена продолжать отстаивать свои права на возвращение замороженных активов. Он подчеркнул, что власти страны не утратили надежд на их разблокировку и будут использовать для этого все имеющиеся инструменты. Представитель Кремля отметил, что Москва считает удержание своих активов в различных странах незаконным. В связи с этим российская сторона не намерена мириться с текущей ситуацией и прекращать соответствующие усилия.

