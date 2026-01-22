Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 11:50

В Кремле раскрыли, как Россия будет бороться за разморозку своих активов

Песков: Россия будет использовать все инструменты для разморозки своих активов

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россия намерена продолжать отстаивать свои права на возвращение замороженных за рубежом активов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что власти страны не утратили надежд на их разблокировку и будут использовать для этого все имеющиеся инструменты, передает ТАСС.

Это не означает, что мы, скажем так, утратили все надежды на возвращение наших активов. Мы в любом случае продолжим нашу борьбу и будем отстаивать наши права. <…> Будем и дальше задействовать все возможные инструменты для того, чтобы эти активы были разблокированы, — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что Москва считает удержание своих активов в различных странах незаконным. В связи с этим российская сторона не намерена мириться с текущей ситуацией и прекращать соответствующие усилия.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности направить $1 млрд (77 млрд рублей) в так называемый Совет мира. Эти средства могут быть взяты из российских активов, замороженных Соединенными Штатами, отметил глава государства в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.

