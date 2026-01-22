Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 00:08

Путин озвучил, на что Россия готова направить замороженные в США активы

Путин: РФ готова направить в Совет мира $1 млрд из замороженных в США активов

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин заявил о готовности направить $1 млрд (77 млрд рублей) в так называемый Совет мира. Эти средства могут быть взяты из российских активов, замороженных ранее США, отметил российский глава в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности РФ.

Инициатива выдвинута до решения вопроса об участии России в составе и работе данной структуры. При этом российский лидер подчеркнул особые отношения Москвы с палестинским народом, что служит мотивацией для такого шага.

Учитывая особые отношения России с палестинским народом, мы могли бы, я думаю, направить в Совет мира $1 млрд из замороженных еще при прежней Администрации США российских активов, — отметил Путин.

Помимо этого, президент затронул тему возможного использования оставшейся части замороженных активов в будущем. По его словам, эти средства потенциально могли бы пойти на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, но уже после заключения мирного договора между Россией и Украиной. Возможность такого применения финансов также обсуждается с представителями действующей администрации США.

Ранее Путин заявил, что получил личное обращение от своего американского коллеги. В нем содержится приглашение принять участие в работе так называемого Совета мира.

Владимир Путин
активы
советы
Палестина
