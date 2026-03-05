Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 05:32

Стало известно, когда на Земле полностью прекратятся магнитные бури

Богачев: полное отсутствие магнитных бурь на Земле ожидается в 2028-2031 годах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Магнитные бури будут продолжаться на Земле еще два года, сообщил РИА Новости астроном Сергей Богачев из Института космических исследований РАН. Полное исчезновение геомагнитной активности на Солнце ожидается в 2028-2031 годах.

Ближайшие два года активность продолжит падать, но бурь будет много. Их будут создавать корональные дыры. Но это все равно временный период. В самом минимуме цикла, который мы ждем в 2028-2031 годах, бури исчезнут совсем, — заявил Богачев.

Сейчас наблюдается 25-й солнечный цикл, который длится около 11 лет. По словам астронома, нынешний цикл уже перешел к снижению после пика в 2024 году.

Ранее сообщалось, что Солнце на обращенной к Земле стороне стало абсолютно чистым, превратившись в идеальный диск без каких-либо визуальных особенностей, сообщили ученые из лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. На поверхности звезды не наблюдается ни одного, даже самого незначительного пятна.

До этого в ИКИ РАН отметили, что солнечная активность за два года обрушилась до самых низких значений. Солнце, которое в начале 2026 года устанавливало рекорды по силе радиационных штормов и количеству мощных вспышек, неожиданно вошло в состояние «глубочайшей депрессии».

