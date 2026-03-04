Магнитные бури сегодня, 4 марта: что будет завтра, аритмия, скачки давления

Магнитные бури сегодня, 4 марта: что будет завтра, аритмия, скачки давления

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 4 марта 2026 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, для кого бури наиболее опасны?

Будут ли магнитные бури 4 и 5 марта

В среду, 4 марта, по прогнозу ИКИ РАН, магнитосфера Земли будет преимущественно в спокойном состоянии: модель предполагала, что Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе трех единиц; в период 03:00 — 06:00 мск возможен всплеск выше четырех.

Онлайн-график демонстрирует, что показатель оказался выше ожиданий в начале суток: после 00:00 мск на Земле началась магнитная буря уровня G1 (слабая). Кр-индекс на отрезке до 03:00 мск составил пять единиц.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 47%, геомагнитных возмущений — 50%, магнитных бурь — 3%. Прогноз на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 2,33). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 2)», — отмечается на сайте ИКИ РАН.

На Солнце произошли две новые вспышки — они относятся к классу C (слабые). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 3,5.

«Наиболее значимым событием является короткая (и довольно неожиданная) магнитная буря уровня G1, зарегистрированная ночью между полуночью и 03:00 по московскому времени. Событию вообще ничего не соответствует на графиках солнечного ветра, поэтому причины почти наверняка не внешние, а внутренние: снятие каких-то напряжений в хвосте магнитосферы. На данный момент событие закончилось. Никаких причин для повторения бурь нет, хотя сохраняется вероятность слабых возмущений», — сообщили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 4 марта, ожидается геомагнитная буря силой три балла.

«В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе», — отметил источник.

В четверг, 5 марта, согласно прогнозу ИКИ РАН, вероятность спокойной магнитосферы составляет 82%, геомагнитных возмущений — 15%, магнитных бурь — 3%. Кр-индекс в течение суток будет находиться преимущественно в районе двух единиц.

Для кого наиболее опасны магнитные бури

Магнитные бури наиболее опасны для гипертоников и людей с аритмией, заявила терапевт Красногорской больницы Анастасия Лозикова.

«Во время магнитных бурь некоторые люди могут испытывать головные боли, скачки артериального давления и нарушения сна. Особенно остро на изменения магнитного фона реагируют люди с сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями», — сказала врач.

По словам Лозиковой, ватные ноги, повышенная утомляемость, сонливость или, наоборот, бессонница, ухудшение концентрации и памяти — все это может говорить о влиянии солнечных вспышек на организм человека.

Врач подчеркнула, что в группе риска находятся пожилые люди, так как у них более чувствительная сосудистая система, пациенты с гипертонией, гипотонией, аритмией, мигренями и хроническими головными болями, беременные женщины. Им необходимо следить за прогнозами геомагнитной активности.

В период магнитной бури Лозикова посоветовала пить больше воды, ограничить употребление кофе и алкоголя, а также дольше находиться на свежем воздухе, гулять в тени, сократить время работы с экранами, особенно вечером.

