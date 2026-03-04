Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 13:53

«Мы близки»: в Иране заговорили о выборе нового верховного лидера

Иран начал всерьез обсуждать выбор нового верховного лидера

Ahmad Khatami Ahmad Khatami Фото: Ahmad Halabisaz/Xinhua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Совет экспертов Ирана уже скоро проведет выборы нового верховного лидера исламской республики, сообщил член совета Ахмад Хатами. По его словам, которые приводит агентство Fars, среди участников совета состоялся опрос на данную тему.

Были проведены опросы среди экспертов, и мы близки к выбору нового лидера революции, — сказал Хатами.

Согласно Конституции Исламской Республики Иран, в случае смерти, отставки или смещения верховного лидера Совет экспертов обязан найти ему замену. При этом назначить и представить преемника необходимо «как можно быстрее».

Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия решительно осуждает подлое убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и ряда членов военно-политического руководства республики. По ее словам, это событие — опасная авантюра американо-израильского тандема.

Захарова также обратила внимание, что США не просто не скрывают, а открыто говорят о стремлении «сменить режим в Иране». Она добавила, что Москва призывает стороны к дипломатическому урегулированию ситуации.

Иран
Али Хаменеи
Тегеран
выборы
конфликты
войны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Матвиенко высказалась об отказе от клеток в судах
Утонувший в бассейне ребенок внезапно ожил спустя пять часов
Генералы похитили у ВСУ топливо на полмиллиона долларов
«Дешевые спектакли»: в России резко осудили постановочные свадьбы в школах
Иран обрубил продуктовый экспорт в Россию
Премьер Испании сравнил действия США на Ближнем Востоке с русской рулеткой
Президент Азербайджана посетил посольство Ирана в Баку
Угрозы Зеленского вынудили Венгрию принять одно решение
Захарова призвала наказать осквернивших советский мемориал в Норвегии
«Прирост до трех сантиметров»: сугробы в Москве станут еще выше
Лор оценила риск массовой глухоты подростков из-за громкой музыки
Экономист раскрыл неприятные последствия роста цен на газ для Евросоюза
Жители района Роста в Мурманске остались без электричества
Российский призер Олимпиады — 2026 взял золото на чемпионате Европы
Стало известно о переносе церемонии прощания с Хаменеи
Путин указал на рост числа экстремистских преступлений за год
Пьяный россиянин забрался в закрытый ТЦ и уснул на полу
Путин подвел итоги работы МВД за 2025 год
Путин потребовал вывести борьбу с незаконной миграцией на новый уровень
Захарова двумя словами описала реакцию фон дер Ляйен на убийство Хаменеи
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.