«Мы близки»: в Иране заговорили о выборе нового верховного лидера Иран начал всерьез обсуждать выбор нового верховного лидера

Совет экспертов Ирана уже скоро проведет выборы нового верховного лидера исламской республики, сообщил член совета Ахмад Хатами. По его словам, которые приводит агентство Fars, среди участников совета состоялся опрос на данную тему.

Были проведены опросы среди экспертов, и мы близки к выбору нового лидера революции, — сказал Хатами.

Согласно Конституции Исламской Республики Иран, в случае смерти, отставки или смещения верховного лидера Совет экспертов обязан найти ему замену. При этом назначить и представить преемника необходимо «как можно быстрее».

Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия решительно осуждает подлое убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и ряда членов военно-политического руководства республики. По ее словам, это событие — опасная авантюра американо-израильского тандема.

Захарова также обратила внимание, что США не просто не скрывают, а открыто говорят о стремлении «сменить режим в Иране». Она добавила, что Москва призывает стороны к дипломатическому урегулированию ситуации.