04 марта 2026 в 15:13

Школьница спрыгнула с гаража и чуть не погибла на острых штырях забора

В Уфе спасатели помогли школьнице, застрявшей между штырями забора

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Уфе спасатели помогли школьнице, застрявшей между штырями забора, сообщил Telegram-канал Mash Batash. Девочку передали врачам.

Как отметил канал, 14-летняя девочка спрыгнула с гаража и чуть не упала на металлические пики. Прохожие услышали ее крики и вызвали спасателей, которые затем помогли ей спуститься.

Ранее спасатели эвакуировали более 200 рыбаков, в том числе четверых детей, со льда Финского залива в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга. Они оказались отрезаны от берега трещиной шириной в два-три метра.

До этого сотрудники Росгвардии помогли десятилетней девочке, которая провалилась в глубокий сугроб на востоке Москвы. Ребенок не пострадал, правоохранители передали его родителям. Отмечается, что девочка упала в сугроб во время игры. Сверху снег покрылся плотной ледяной коркой, из-за чего она не могла выбраться сама.

В конце февраля в Санкт-Петербурге сотрудники МЧС эвакуировали ребенка, который застрял на льду реки Фонтанки в районе моста Ломоносова. Операцию провели спасатели 37-й пожарно-спасательной части.

Россия
Уфа
школьницы
спасатели
