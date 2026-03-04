Мертвую 11-летнюю девочку нашли под окнами многоэтажки в Челябинске

Мертвую 11-летнюю школьницу обнаружили под окнами многоэтажки в Челябинске, сообщает 74.RU. По информации источника, трагедия произошла в микрорайоне Парковый. Тело девочки нашли прохожие, которые вызвали к месту ЧП экстренные службы.

Отмечается, что некоторое время назад скончался отец подростка. По предварительным данным, девочка росла в благополучной семье. Теперь в обстоятельствах трагедии предстоит разобраться правоохранительным органам.

Ранее в Махачкале скончался 11-летний мальчик, который пострадал в результате падения с высоты девятого этажа. Ребенок выпал из окна и зацепился за ветки дерева, которые смягчили удар. После случившегося его госпитализировали. Врачи сделали все возможное, но спасти школьника не удалось.

До этого двухлетний ребенок выпал из окна 10-этажного жилого дома в Санкт-Петербурге. Его спасли случайные прохожие, однако он все же получил травмы. Предполагается, что малыш находился в квартире на Богатырском проспекте без присмотра родителей и сумел самостоятельно открыть окно.