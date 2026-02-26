Зимняя Олимпиада — 2026
В Махачкале умер выпавший с девятого этажа мальчик

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Махачкале скончался 11-летний мальчик, который пострадал в результате падения с высоты девятого этажа, сообщили РЕН ТВ в пресс-службе минздрава Дагестана. Правоохранительные органы проводят по данному факту проверку.

Инцидент произошел накануне, 25 февраля. Мальчик выпал из окна и зацепился за ветки дерева, которые смягчили удар. После случившегося ребенка госпитализировали.

Ранее в Санкт-Петербурге дворник поймал мальчика, выпавшего из окна седьмого этажа. Ребенок выжил, а мужчина получил переломы кисти и ребер. Оба сейчас находятся в больнице. Консьерж дома рассказал, что ребенок страдает заболеванием. Сразу после случившегося за ним прибежала мать.

Дворником, спасшим ребенка, оказался Хайрулло Ибадуллаев. Он поделился, что до сих пор пытается прийти в себя после падения ребенка из окна. Мужчина сообщил, что кричал ребенку, завидев его на карнизе. Однако мальчик не услышал, и дворнику пришлось его ловить.

Сейчас ребенок находится в больнице, сообщили в оперативных службах. Его состояние стабильное, несмотря на наличие тяжелых травм.

