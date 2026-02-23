Дворник раскрыл подробности спасения ребенка, выпавшего из окна Поймавший мальчика дворник из Петербурга рассказал, что не может прийти в себя

Дворник Хайрулло Ибадуллаев рассказал 78.ru, что до сих пор пытается прийти в себя после падения ребенка из окна в Петербурге. Мужчина сообщил, что кричал ребенку, завидев его на карнизе. Однако мальчик не услышал, и дворнику пришлось ловить ребенка.

Он упал, ноги ударили, и я тоже упал. Потом массаж ему делал, не знаю, как называется. Я кричал: «Помогите, помогите!» Женщина-консьерж открыла. К женщине на кровать его, массаж опять делал. Потом скорая забрала его, — поделился Ибадуллаев.

Известно, что мужчина приехал в Россию из Узбекистана четыре месяца назад. Дома у Ибадуллаева осталось четверо детей и больные родители. Дворник работает в РФ, чтобы обеспечить семью, и мечтает о машине.

Ранее мать мальчика, выпавшего из окна, рассказала, что ненадолго ушла на кухню, пока сын играл в планшет. Вернувшись, она не обнаружила ребенка в квартире: окно оказалось открытым, а у дома уже находились полицейские. По данным источника, у ребенка диагностированы