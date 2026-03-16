Петербуржцам рассказали, как изменилось количество зимних травм

ГАТИ: количество зимних травм в Петербурге снизилось на 25%

Количество зимних травм в Санкт-Петербурге снизилось на 25%, сообщает Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГАТИ. В правительстве считают, что таких результатов удалось достичь с помощью дворников и нейросети «Городовой».

Сообщается, что нейросеть помогала отслеживать сосульки в городе. Всего собственники зданий, которые не следили за их образованием, получили 260 постановлений.

Также на уборку территорий ежедневно выходило около 4 тыс. дворников, 950 машин и 1100 рабочих. Во время оттепели улицы и дворы обрабатывали специальными средствами.

Ранее сообщалось, что в Роскачестве проверили 21 марку противогололедных реагентов. Специалисты отмечают, что реагенты могут наносить механические повреждения и оставлять разводы.

Санкт-Петербург
сосульки
травмы
дворники
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

