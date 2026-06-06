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06 июня 2026 в 11:36

Три дрона ВСУ сбили над Черным морем в районе Севастополя

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation/Global Look Press
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Силы противовоздушной обороны России сбили три украинских дрона над Черным море в районе Севастополя, написал в Telegram-канале губернатор региона Михаил Развозжаев. По его словам, это произошло на значительном расстоянии от берега.

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает авиация, ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбиты три БПЛА над морем на значительном удалении от берега, — написал Развозжаев.

Между тем 5 июня губернатор Севастополя сообщил, что российские системы ПВО сбили 10 украинских беспилотников на подлете к городу. По его данным, аппараты были уничтожены в районах Фиолента, Балаклавы, мыса Херсонес и Ласпи.

Кроме того губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что утром 6 июня Северная столица подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ. Были задействованы системы противовоздушной обороны, горожан просили не покидать жилье. Глава региона Александр Дрозденко позднее рассказал, что всего над областью сбили 144 дрона ВСУ. По его словам, в некоторых районах зафиксировали падение обломков.

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