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06 июня 2026 в 11:26

Над Ленинградской областью сбиты 144 беспилотника ВСУ

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press
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Над Ленинградской областью сбиты 144 беспилотника Вооруженных сил Украины, при этом в ряде районов зафиксировано падение обломков, сообщил на своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко. По его словам, разрушения носят незначительный характер. Пострадавших в ходе атаки нет.

В ходе отражения беспрецедентной атаки над территорией нашего региона сбито 144 БПЛА противника. Разрушений не зафиксировано. Отмечаем падение обломков в ряде районов Ленинградской области, разрушения незначительные — посечение осколками фасадов домов и стекол, — говорится в сообщении.

Ранее Дрозденко сообщал, что после атаки беспилотников ВСУ недалеко от поселка Большая Ижора вспыхнул пожар. Губернатор добавил, что в регионе создан временный оперативный штаб для контроля ситуации.

До этого губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что утром 6 июня Северная столица подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ. Были задействованы системы противовоздушной обороны, горожан просили не покидать жилье.

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