19 февраля 2026 в 12:27

Юрист объяснила, кто виноват в травмах от снега и льда

Юрист Васильева: в травме от льда и снега могут быть виноваты ТСЖ или ТСН

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва‭»
В случае, если человек получил травму из-за льда или снега, вина будет лежать на ТСЖ, ТСН или управляющей компании, рассказала MIR24.TV юрист Оксана Васильева. По ее словам, во время получения травмы обязательно необходимо зафиксировать, где она произошла.

Если глыба с крыши упала около жилого дома, то прилегающая к дому территория принадлежит либо ТСН, либо ТСЖ. Также территория может находиться в ведении управляющей компании. Следовательно, жаловаться необходимо туда. Необходимо правильно зафиксировать данные нанесения ущерба: мы должны вызвать скорую помощь, не покидая эту территорию. Медики должны приехать, оказать помощь и зафиксировать адрес, — рассказала Васильева.

Юрист подчеркнула, что ответственные лица серьезнее относились бы к уборке, если бы каждый поскользнувшийся требовал компенсацию. По ее словам, в России за прошлую неделю произошло уже несколько десятков подобных случаев.

Ранее сообщалось, что в Самаре 39-летний мужчина получил ушиб мозга после того, как на него с балкона 12-го этажа рухнула огромная глыба льда. Пострадавший по имени Иван вышел из подъезда поздним вечером подышать свежим воздухом и едва завернул за угол, как на него с оглушительным грохотом обрушилась льдина.

