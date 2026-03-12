Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 12:14

Иран назвал ультимативную цену возвращения за стол переговоров

Посол Джалали: Иран пойдет на переговоры при снятии санкций и компенсации ущерба

Казем Джалали Казем Джалали Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Иран согласится начать мирные переговоры с США, но при соблюдении ряда условий, заявил посол Исламской Республики в России Казем Джалали. По его словам, которые приводит ТАСС, Вашингтон должен остановить боевые действия, отменить все санкции против Тегерана и компенсировать весь нанесенный ущерб.

Два раза американцы переговоры не соблюдали, два раза нанесли удары как раз в ходе этих переговоров. <…> На этот раз мы не будем повторять то же самое. Если будут переговоры, тогда будут и условия. <…> Война должна завершиться, чтобы не повториться никогда в третий раз. <…> Нужно отменить все санкции против Ирана. И нужно компенсировать весь ущерб, который нанесен Ирану, — объявил Джалали.

По мнению аналитиков издания Politico, Вашингтон допустил серьезный просчет, недооценив влияния конфликта в Иране на нефтяной рынок. В частности правительство США по поручению президента Дональда Трампа высвободило из стратегического резерва 172 млн баррелей «черного золота». Цены на бензин в стране выросли на 60 центов за галлон менее чем за две недели.

Иран
переговоры
США
условия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российских регионах могут появиться кризисные центры для женщин
Генерал раскрыл местонахождение атаковавшего Брянск украинского Су-24
По ядерному комплексу в Иране нанесли удар
Путин заявил о важности прямой связи учащихся с работодателями
«Сильно сыплются»: политолог о возможности Украины воевать полтора-два года
Террористы из «Крокуса» попросили проявить к ним милосердие
Россиянам рассказали, подорожают ли продукты из-за иранского конфликта
Королевская семья Британии: новости, Эндрю начал ходить к психотерапевту
Суд изъял машину, на которой террористы из «Крокуса» пытались скрыться
Сирены взвыли в семи областях Украины
На суде по делу о теракте в «Крокусе» предложили убрать запрет на казнь
Стало известно, когда террористы из «Крокуса» смогут выйти по УДО
Стало известно, где рассмотрят дело курского экс-губернатора Смирнова
Слуцкая назвала главное отличие российского фигурного катания от мирового
Российская ПВО сбила почти 450 дронов ВСУ за сутки
Адвокат потерпевших ответила на вопрос об организаторах теракта в «Крокусе»
Житель Улан-Удэ получил срок за фиктивную постановку мигрантов на учет
ВСУ за сутки поредели на 1300 человек
Адвокат раскрыла, какое наказание запросила бы для террористов из «Крокуса»
«Бюджет проседает»: политолог о помощи ЕС Киеву для продолжения конфликта
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.