Иран назвал ультимативную цену возвращения за стол переговоров

Иран согласится начать мирные переговоры с США, но при соблюдении ряда условий, заявил посол Исламской Республики в России Казем Джалали. По его словам, которые приводит ТАСС, Вашингтон должен остановить боевые действия, отменить все санкции против Тегерана и компенсировать весь нанесенный ущерб.

Два раза американцы переговоры не соблюдали, два раза нанесли удары как раз в ходе этих переговоров. <…> На этот раз мы не будем повторять то же самое. Если будут переговоры, тогда будут и условия. <…> Война должна завершиться, чтобы не повториться никогда в третий раз. <…> Нужно отменить все санкции против Ирана. И нужно компенсировать весь ущерб, который нанесен Ирану, — объявил Джалали.

По мнению аналитиков издания Politico, Вашингтон допустил серьезный просчет, недооценив влияния конфликта в Иране на нефтяной рынок. В частности правительство США по поручению президента Дональда Трампа высвободило из стратегического резерва 172 млн баррелей «черного золота». Цены на бензин в стране выросли на 60 центов за галлон менее чем за две недели.