11 марта 2026 в 08:49

Стали известны требования Ливана для начала переговоров с Израилем

FT: Ливан потребовал ввести прекращение огня для начала переговоров с Израилем

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Ливан потребовал ввести режим временного прекращения огня для начала переговоров с Израилем на Кипре, пишет британская газета The Financial Times со ссылкой на источник. По его словам, при этом ЦАХАЛ отказалась останавливать наступление на ливанское движение «Хезболла».

[Ливан] готов к переговорам с Израилем, но при условии прекращения огня. Не перемирия, а именно временного прекращения, <…> чтобы переговоры могли возобновиться на Кипре, — отметил источник.

Ранее Армия обороны Израиля объявила о начале ограниченной наземной операции на юге Ливана против «Хезболлы». Подразделения ЦАХАЛ вошли в приграничные районы для уничтожения военных объектов и живой силы шиитского движения.

До этого в ЮНИСЕФ сообщили о массовом исходе населения из зоны ливано-израильского конфликта. Почти 700 тыс. человек, включая 200 тыс. детей, покинули свои дома с момента очередной эскалации, начавшейся 2 марта. По данным фонда, за последнюю неделю в Ливане ежедневно погибало в среднем более 10 детей и около 36 получали ранения.

