Аналитик объяснил, почему США не проиграют Ирану

Вашингтон сохраняет за собой возможность в любой момент остановить текущую военную операцию против Ирана, не признавая это стратегическим поражением, заявил информационной службе «Вести» политический аналитик Павел Шипилин. Эксперт убежден, что Пентагон может позволить себе взять паузу и возобновить боевые действия спустя годы, действуя по отработанному сценарию до достижения своих целей.

Ключевым фактором, определяющим поведение Пентагона, остается отсутствие у Исламской Республики средств поражения, способных нанести ущерб материковой части США, отметил эксперт. Именно эта асимметрия в возможностях делает Вашингтон, с точки зрения эксперта, практически неуязвимым для долгосрочного стратегического проигрыша в данном конфликте.

Пока у Ирана не появится ракет, которые достают до Вашингтона и Нью-Йорка, так все и будет продолжаться, — добавил аналитик.

В своем прогнозе Шипилин также подчеркивает, что Тегеран склонен переоценивать реальную эффективность своего ответа, в то время как американское руководство рассматривает текущую эскалацию как временную операцию. У США нет острой необходимости завершать конфликт решительной победой прямо сейчас, так как они могут возвращаться к силовому давлению на Иран с любой периодичностью. Таким образом, противостояние рискует превратиться в бесконечный цикл ударов, заключил он.

До этого Министерство обороны США представило карту и хронологию первых десяти дней военной операции «Эпическая ярость» против Ирана. Основные удары пришлись по центральным, южным и западным районам страны.