11 марта 2026 в 11:22

Иран огласил мощный ответ на атаку по местному банку

Иран ударит по американским финансовым центрам на Ближнем Востоке

Иранская зенитная ракета. ВС Ирана Иранская зенитная ракета. ВС Ирана Фото: Majid Asgaripour/Xinhua/Global Look Press
Иран нанесет удары по американским и израильским финансовым центрам на Ближнем Востоке, заявил представитель центрального штаба иранских ВС «Хатам аль-Анбия». Данный шаг станет ответом на атаку по местному банку, передает гостелерадиокомпания республики.

Прошлой ночью террористическая армия США и сионистского режима (Израиль. — NEWS.ru), потерпев неудачу в военных целях, атаковали один из банков страны, — говорится в сообщении.

Ранее иранская телерадиокомпания IRIB сообщила, что ночные атаки Корпуса стражей Исламской революции на объекты США и Израиля были самыми мощными с начала эскалации. По информации военных, удары продолжались более трех часов, ракеты запускались непрерывно.

Тем временем политический аналитик Павел Шипилин выразил мнение, что Вашингтон сохраняет за собой возможность в любой момент остановить текущую военную операцию против Ирана, не признавая это стратегическим поражением.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Белый дом не ожидал, что Иран начнет масштабную экономическую войну с блокированием Ормузского пролива. Несмотря на предупреждения Пентагона о возможном агрессивном ответе Тегерана, команда президента Дональда Трампа слишком оптимистично оценила риски.

