США оказались не готовы к экономическому ответу Ирана на атаку

США оказались не готовы к экономическому ответу Ирана на атаку NYT: у администрации Трампа нет плана по разблокировке Ормузского пролива

Администрация Белого дома допустила стратегический просчет, недооценив способность Ирана начать масштабную экономическую войну с блокированием Ормузского пролива, сообщает The New York Times. Несмотря на предупреждения Пентагона о возможном агрессивном ответе Тегерана, другие представители американских властей ошибочно полагали, что устранение иранского руководства приведет к власти более прагматичных политиков.

Президент США Дональд Трамп был осведомлен о рисках резкого роста цен на нефть, однако официально преуменьшал значимость данных угроз, утверждает газета. В настоящее время американская администрация в экстренном порядке пытается найти способы купирования нарастающего экономического кризиса. Рост цен на топливо уже начал бить по карманам рядовых американцев, провоцируя недовольство внутри страны. На прошедшем во вторник, 10 марта, брифинге для законодателей стало очевидно, что у Белого дома отсутствует четкая стратегия по урегулированию ситуации в проливе.

По итогам встречи сенатор Кристофер Мерфи публично заявил, что администрация президента фактически оказалась в тупике. Американские власти, по словам демократа, не имеют готового плана действий и не понимают, как безопасно возобновить судоходство в Ормузском проливе.

Ранее американская разведка допустила, что Иран готовится к минированию акватории Ормузского пролива. Пентагон якобы получил данные о действиях Тегерана в ключевой морской артерии, через которую проходит значительная часть мировых поставок нефти.