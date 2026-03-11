В Кремле ответили на вопрос о требованиях Ирана к США Песков счел затруднительным давать комментарии по требованиям Ирана к США

Трудно говорить о степени достоверности данных о якобы выставленных Ираном требованиях к американской стороне, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По данным ТАСС, до этого сообщалось, что три соответствующих требования касались, в частности, гарантиий от возобновления боевых действий, получения полного ядерного топливного цикла и компенсации.

В наше время трудно говорить о степени достоверности этой информации, является ли это какой-то правдивой информацией или информационным вбросом. Тут определенная доля сомнений должна всегда присутствовать, — отметил он.

Ранее сообщалось, что Израиль хочет усилить удары по Ирану, опасаясь, что в скором времени США прекратят военную операцию и объявят о своей победе под тем или иным предлогом. Источники, близкие к ситуации обяъснили, что речь идет прежде всего об объектах ядерной программы, производствах баллистических ракет и БПЛА, а также об административных объектах. Внутри руководства страны фиксируется раскол по вопросам дальнейшего продолжения войны.