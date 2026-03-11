Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 13:54

Финансист предупредил о рисках быстрого повышения МРОТ

Финансист Сафонов: рост МРОТ заставит работодателя экономить на рабочей силе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Рост МРОТ заставляет работодателей экономить на рабочей силе, рассказал «Радио 1» профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Он отметил, что размер МРОТ к 2030 году может вырасти более чем на 8 тыс. рублей.

Скорее всего, размер МРОТ будет выше, чем проиндексированный на 8 тыс. рублей. Даже инфляция по текущему году у нас будет в пределах пяти-шести процентов, и мы достигнем этого показателя намного быстрее. Размер должен соответствовать прожиточному минимуму трудоспособного человека, плюс умноженное на коэффициент полтора, — рассказал Сафонов.

Финансист подчеркнул, что из-за увеличения МРОТ работодателям придется больше платить за квалифицированный труд. Он отметил, что это позволит увеличить доход с НДФЛ и пополнить бюджет государства.

Ранее сообщалось, что в Госдуме разработали законопроект о минимальной почасовой оплате труда в России. Поправки предлагается внести в Трудовой кодекс, устанавливая МРОЧ одновременно с МРОТ.

