Россиянам назвали возраст для выхода на пенсию в 2026 году

В 2026 российские женщины смогут выйти на пенсию по старости в 59 лет, а мужчины — в 64 года, заявила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская в беседе с РИА Новости. Этот год станет последним в переходном периоде повышения пенсионного возраста.

Возраст выхода на пенсию у женщин — 59 лет (1967 год рождения), а у мужчин – 64 года (1962 год рождения), — уточнила Подольская.

С 2028 года пороговые значения зафиксируются на отметках 60 и 65 лет соответственно. Также эксперт добавила, что с 1 января 2026 года страховые пенсии как работающих, так и неработающих пенсионеров уже проиндексированы на 7,6%. Это повышение должно компенсировать рост цен и сохранить покупательную способность выплат.

Ранее сообщалось, что средний размер социальной пенсии в России после индексации, которая произойдет 1 апреля 2026 года, составит 16,5 тыс. рублей. Планируемый коэффициент индексации составит 6,8%. Эта цифра привязана к величине федерального прожиточного минимума пенсионера, который с начала 2026 года установлен на уровне 16 288 рублей.

Также в России с 1 января 2026 года произошло увеличение стоимости пенсионных баллов до 156 рублей 76 копеек. Данная индексация была проведена автоматически, без необходимости дополнительных обращений граждан.