07 февраля 2026 в 08:41

Назван средний размер социальной пенсии в России после индексации 1 апреля

Средний размер социальной пенсии в РФ с 1 апреля вырастет до 16,5 тыс. рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Средний размер социальной пенсии в России после индексации, которая произойдет 1 апреля 2026 года, составит 16,5 тыс. рублей, заявила в беседе с ТАСС эксперт Президентской академии Татьяна Подольская. По ее словам, планируемый коэффициент индексации составит 6,8%. Эта цифра привязана к величине федерального прожиточного минимума пенсионера, который с начала 2026 года установлен на уровне 16 288 рублей.

Если ориентироваться на данные Соцфонда, который оценил средний размер социальной пенсии на 1 октября 2025 года в сумму 15 514,1 рубля, то после индексации 1 апреля средний размер социальной пенсии составит 16 569,06 рубля, — подчеркнула Подольская.

Однако фактическая сумма выплаты для конкретного получателя может отличаться от среднего значения. Окончательный размер пенсии зависит от ее конкретного вида, а также от наличия и величины региональных доплат и установленных коэффициентов, резюмировала эксперт.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что с 1 марта в России будет произведено повышение пенсий для двух категорий граждан: пенсионеров, которым в феврале 2026 года исполнилось 80 лет, и лиц, впервые получивших первую группу инвалидности. Перерасчет коснется фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.

