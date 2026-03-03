«Это был центр лжи»: ВВС Израиля уничтожили телерадиовещание Ирана ЦАХАЛ сообщила об уничтожении иранского центра телерадиовещания в Тегеране

Армия обороны Израиля объявила, что ликвидировала управление телерадиовещания Ирана в самом центре Тегерана. Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛ, ударам подвергся центр связи, который на протяжении многих лет якобы использовался не только для информационной войны, но и для координации военной деятельности.

Самолеты ВВС Израиля сбросили десятки бомб и уничтожили центр коммуникаций иранского режима. На протяжении многих лет оно <...> призывало к уничтожению государства Израиль и к применению ядерного оружия, — говорится в заявлении.

Уточняется, что операции предшествовала тщательная разведка, проведенная Управлением разведки (АМАН). По данным израильских военных, этот объект курировался Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и функционировал под прикрытием гражданской инфраструктуры для реализации военных задач.

Ранее стало известно, что авиация США и Израиля нанесла удары в непосредственной близости от штаб-квартиры иранского государственного телевидения в Тегеране. Два взрыва прогремели на территории медиакомплекса.