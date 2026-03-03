ЦАХАЛ начала охоту на командные центры «Хезболлы» Армия обороны Израиля атакует командные центры движения «Хезболла» в Бейруте

Израиль расширяет военную кампанию против союзников Ирана на Ливан. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально сообщила о нанесении ударов по командным центрам и складам оружия шиитского движения «Хезболла» в Бейруте.

В настоящее время ЦАХАЛ наносит удары по командным центрам и складам оружия «Хезболлы» в Бейруте, — говорится в заявлении.

Операция стала ответом на неоднократные обстрелы израильской территории со стороны ливанского движения. Последнее активизировало свои действия после начала войны с Ираном. Удары по Бейруту стали самой масштабной атакой на ливанскую столицу с начала нынешней эскалации.

Ранее «Хезболла» взяла на себя ответственность за ракетный удар по зенитно-ракетному комплексу в районе Хайфы, заявив, что это месть за убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Израильское руководство неоднократно предупреждало, что не потерпит присутствия иранских прокси-сил у своих границ.

После этого Армия обороны Израиля заявила о ликвидации в Бейруте начальника штаба разведки шиитского движения «Хезболла» Хусейна Макледа. В пресс-службе ЦАХАЛ добавили, что есть подтверждение факта его убийства. Ожидается, что дополнительная информация будет предоставлена позднее.