03 марта 2026 в 03:01

ЦАХАЛ начала охоту на командные центры «Хезболлы»

Армия обороны Израиля атакует командные центры движения «Хезболла» в Бейруте

Бейрут, Ливан Бейрут, Ливан Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press
Израиль расширяет военную кампанию против союзников Ирана на Ливан. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально сообщила о нанесении ударов по командным центрам и складам оружия шиитского движения «Хезболла» в Бейруте.

В настоящее время ЦАХАЛ наносит удары по командным центрам и складам оружия «Хезболлы» в Бейруте, — говорится в заявлении.

Операция стала ответом на неоднократные обстрелы израильской территории со стороны ливанского движения. Последнее активизировало свои действия после начала войны с Ираном. Удары по Бейруту стали самой масштабной атакой на ливанскую столицу с начала нынешней эскалации.

Ранее «Хезболла» взяла на себя ответственность за ракетный удар по зенитно-ракетному комплексу в районе Хайфы, заявив, что это месть за убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Израильское руководство неоднократно предупреждало, что не потерпит присутствия иранских прокси-сил у своих границ.

После этого Армия обороны Израиля заявила о ликвидации в Бейруте начальника штаба разведки шиитского движения «Хезболла» Хусейна Макледа. В пресс-службе ЦАХАЛ добавили, что есть подтверждение факта его убийства. Ожидается, что дополнительная информация будет предоставлена позднее.

