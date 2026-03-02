В ЦАХАЛ озвучили цель атаки на Бейрут Израильские войска нанесли точечный удар по члену «Хезболлы» в Бейруте

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о проведении точечной атаки в Бейруте, целью которой стал высокопоставленный представитель шиитского движения «Хезболла», передает РИА Новости. Какие-либо другие подробности удара озвучены не были.

Некоторое время назад ЦАХАЛ нанесла точечный удар по высокопоставленному террористу из организации «Хезболла» в Бейруте, подробности последуют позже, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе ливанского движения «Хезболла» подтвердили, что ночной обстрел района израильской Хайфы стал актом возмездия за убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Шиитская организация уточнила, что атака с использованием точных ракет и дронов была направлена на зенитно-ракетный комплекс Мишмар-эль-Кармель.

Кроме того, Корпус стражей исламской революции атаковал дронами и обстрелял ракетами израильские объекты стратегического назначения. Под удар попали административные здания в Тель-Авиве, военные базы и силы безопасности в Хайфе и Восточном Иерусалиме. В КСИР подчеркнули, что эта атака является частью масштабной ответной кампании на гибель иранского высшего руководства.