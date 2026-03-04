Политолог объяснил, зачем США сейчас начали военную операцию в Эквадоре

Глава Белого дома Дональд Трамп принял решение о начале военной операции в Эквадоре, рассудив, что местные наркокартели представляют прямую угрозу национальной безопасности США, предположил в беседе с NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, целью Вашингтона является зачистка Западного полушария от криминальных элементов.

Иран для США мощный противник и, по их мнению, враждебный. Тегеран, несмотря на военное превосходство Вашингтона, сдаваться не собирается, он отвечает на атаки. Операция в Эквадоре проводится совместно с официальными властями. Я полагаю, что она закончится довольно быстро. Вашингтону не нужно задействовать столько сил, чтобы это отвлекало от конфликта с Тегераном. Не думаю, что Трамп операцией в Эквадоре хочет вернуть себе статус миротворца. Его цель — зачистить Западное полушарие, Латинскую Америку от криминальных элементов или тех сил, которые представляют, по мнению главы Белого дома, угрозу для нацбезопасности США. Здесь у него претензии к наркокартелям и наркотрафику, который идет в страну. Трамп пытается это прекратить, — пояснил Блохин.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы США начали новую военную операцию в Эквадоре при поддержке местной армии. Миссия направлена на противодействие террористическим организациям в регионе. Американское командование назвало операцию примером приверженности союзников США в Латинской Америке противодействию наркотерроризму.