Россиянок предупредили, чем опасен поход в баню сразу после косметолога Врач Григорьева: поход в баню сразу после косметолога чреват воспалением на коже

Поход в баню, сауну или бассейн сразу после косметологической процедуры чреват воспалением на коже, заявила РИАМО врач Светлана Григорьева. Кроме того, это может усилить сосудистый рисунок на теле или лице.

Далеко не всегда после визитов к косметологу стоит в ближайшее время идти в баню, сауну или даже бассейн. В лучшем случае вы просто уменьшите эффект от процедуры, в худшем — получите неприятные последствия: например, усиление сосудистого рисунка или воспаления на коже, если сделали чистку и решили пойти в парную, — предупредила Григорьева.

Она призвала консультироваться с косметологом после каждой бьюти-процедуры и соблюдать все противопоказания. По мнению врача, от этого зависит не только внешний вид, но и состояние здоровья.

Ранее дерматолог Наталия Жовтан заявила, что инъекционные методики омоложения и лазерная эпиляция неспособны спровоцировать развитие онкологических заболеваний. По ее словам, современная косметология окружена большим количеством мифов.