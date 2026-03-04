Вооруженные хулиганы напугали россиян с собаками без намордников

Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 12:52

В Ростове-на-Дону злоумышленники открыли стрельбу из-за собак без намордников

Вооруженные хулиганы появились в жилом комплексе «Суворовский» в Ростове-на-Дону, сообщает Telegram-канал Don Mash. Они стреляют во дворах, чтобы напугать гуляющих с собаками без намордников ростовчан.

Трое мужчин передвигаются на автомобиле и угрожают даже тем, кто держит питомцев на поводках.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге начали травить собак в два раза чаще. С декабря 2025 года люди массово несут в ветеринарные клиники города своих питомцев, съевших яд во время прогулки на улице. В центре «Хатико» рассказали, что с просьбами спасти животных им звонят каждую неделю по три-четыре раза. Такая же история наблюдается и в других екатеринбургских ветклиниках.

До этого жители района Солнцево в Москве сообщили о массовой гибели домашних собак от рук злоумышленников. За два дня умерло семь животных, еще одно попало в реанимацию. Во дворах обнаружили подозрительные фрагменты мяса и следы вещества розового цвета.

собаки
нападения
Ростов-на-Дону
оружие
