Захарова переадресовала вопрос о ходе переговоров с Киевом Мединскому Захарова: о ходе переговоров по Украине уполномочен заявлять Мединский

Информацию о ходе переговоров с украинской стороной уполномочен предоставлять помощник президента РФ Владимир Мединский, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, ее обнародуют, как только появятся какие-то новые сведения.

Эти переговоры всегда комментируются, но не в виде предположений, а тогда, когда есть договоренность и есть понимание о формате информирования тоже. Состав делегации определен, ее главой <...> назначен Владимир Ростиславович Мединский, он уполномочен предоставлять информацию о ходе и подробностях переговоров, — сказала она.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал, что на данный момент не ясны сроки и место новой трехсторонней встречи по украинскому урегулированию. По его словам, Кремль обнародует информацию, как только она появится.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый раунд трехсторонних переговоров Москвы, Вашингтона и Киева по урегулированию конфликта пройдет с 5 по 8 марта. По его словам, пока встречу никто не отменял. Возможной площадкой может стать Турция или Швейцария.