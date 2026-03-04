Захарова двумя словами описала реакцию фон дер Ляйен на убийство Хаменеи

Реакция главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи является запредельным цинизмом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга. Она назвала ликвидацию представителей высшего руководства республики подлым шагом, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы обратили внимание на запредельный цинизм Урсулы фон дер Ляйен в связи с убийством в ходе атаки Израиля верховного лидера Ирана Хаменеи. <...> Это же по сути оправдание физического устранения легитимного руководства суверенного государства и ликвидации не только верхушки госуправления, но и просто мирных жителей, массовая ликвидация, — указала дипломат.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что с гибелью верховного лидера аятоллы Али Хаменеи у иранского народа «появилась надежда». Захарова, комментируя слова главы ЕК, констатировала, что они прозвучали как сатанизм.

До этого в Министерстве иностранных дел России заявили, что атаки на гражданские объекты как на территории Ирана, так и в других арабских государствах недопустимы, и призвали исключить все подобные удары. По мнению российских дипломатов, США и Израиль стремятся к смене режима в Иране, используя для этого различные методы, включая убийства руководства страны.