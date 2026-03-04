Захарова перечислила страны, в которые не стоит летать МИД России призвал воздержаться от поездок в ОАЭ, Катар и Саудовскую Аравию

Российским гражданам рекомендовано временно отказаться от туристических поездок в Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Бахрейн, Оман, Катар и Саудовскую Аравию до стабилизации ситуации в регионе, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Как передает корреспондент NEWS.ru, при этом дипломат пояснила, что официального запрета со стороны Минэкономразвития на посещение этих государств не вводилось.

В настоящий момент запрета Минэкономразвития на посещение конфликтного региона нет. Однако настоятельно рекомендуем до прекращения активных боевых действий и полной нормализации обстановки с авиасообщением воздержаться от поездок в туристических целях в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Оман, Катар и Саудовскую Аравию, — заявила Захарова.

Ранее у побережья Объединенных Арабских Эмиратов произошел взрыв возле нефтяного танкера. По предварительной информации, атаку произвели с применением противокорабельных ракет. На палубе судна найдены обломки неустановленного боеприпаса.

До этого пресс-служба московского аэропорта Домодедово сообщила, что регулярные рейсы авиакомпании Emirates, выполняющиеся в Дубай и из него, приостановлены до 22:59 по московскому времени 4 марта. Это решение вызвано закрытием воздушного пространства над ОАЭ и рядом других государств региона.