Подмосковные врачи спасли четырехлетнюю девочку, проглотившую 30 магнитов

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства спасли четырехлетнюю девочку, проглотившую 30 магнитов из игрушечного конструктора, пишут «Вести Подмосковья» со ссылкой на врача Сергея Борисова и Минздрав РФ. Девочку госпитализировали в больницу с сильной рвотой.

После всех необходимых исследований врачи обнаружили в тонком кишечнике ребенка 30 магнитных шариков диаметром по 10 мм каждый. В тот же день девочке провели лапароскопическую операцию. Через крошечные проколы хирурги успешно извлекли магнитный «клад», — рассказал Борисов.

После операции состояние ребенка улучшилось. Сейчас его уже выписали домой на амбулаторное лечение. Специалисты учреждения в лишний раз призвали следить за детьми, в том числе и во время игр.

Ранее врачи Свердловской областной клинической больницы № 1 провели многоэтапную операцию, чтобы спасти 32-летнюю жительницу Екатеринбурга от опасного паразитарного заболевания. У пациентки диагностировали эхинококкоз.