Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 11:41

Медики спасли пациентку с паразитами в печени и легких

Свердловские хирурги провели уникальную операцию по удалению паразитов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Врачи Свердловской областной клинической больницы №1 провели сложнейшую многоэтапную операцию, чтобы спасти 32-летнюю жительницу Екатеринбурга от опасного паразитарного заболевания, сообщили в пресс-службе регионального минздрава. У пациентки диагностировали эхинококкоз: обследование выявило 11-сантиметровую кисту в печени и шестисантиметровую — в легком.

Девушка обратилась за помощью, когда начала задыхаться при ходьбе и чувствовать резкую боль под ребрами, изначально ошибочно приняв симптомы за обычную потерю физической формы. Уникальность случая заключалась в необходимости очистить сразу два органа. Первым этапом хирурги провели малоинвазивную операцию на легком через небольшие проколы, удалив паразита и обработав полость антисептическим раствором.

Второй этап оказался значительно сложнее: из-за того, что киста в печени располагалась глубоко и задевала желчные протоки рядом с крупными венами, врачам пришлось делать разрез на животе. Несмотря на риск, хирургам удалось зашить поврежденные протоки и полностью сохранить орган.

После двух дней в реанимации и еще двух недель в стационаре девушку выписали домой, где она продолжит медикаментозное лечение для предотвращения рецидива. Она поблагодарила медицинский персонал за профессионализм.

Не представляю, как бы мы жили без таких медиков, — поделилась своими эмоциями пациентка.

Ранее врачи спасли жителя Уфы, который случайно проглотил кусок стекла длиной в три сантиметра. Мужчина пил из бутылки и внезапно проглотил осколок. Через несколько минут у него начались рвота с кровью и боли в груди.

медики
паразиты
операции
хирурги
Свердловская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле выразили надежду на деэскалацию между Афганистаном и Пакистаном
Медведчук обвинил Telegram в сотрудничестве с СБУ
В Кремле узнали о подготовке Киевом новых провокаций на газопроводах в РФ
Россия предупредила Турцию о готовящейся украинской диверсии
Захарова уличила Хиллари Клинтон во лжи об Эпштейне
Кремль указал на попытки легализовать «воровство» активов РФ
Названо число солдат ВСУ, плененных бойцами «Запада» за неделю
Кремль внимательно наблюдает за ситуацией на границе Афганистана
Россиянка зарегистрировала в своей квартире свыше 430 мигрантов
Киев уличили в подготовке диверсий сразу на двух крупных газопроводах
В Румынии подпрыгнули от испуга: удары по Украине 27 февраля
В Новосибирске пенсионерка украла выплаты у родственников участника СВО
Под Владимиром накрыли подпольный цех по производству сладостей
Назван наследник Трампа, который может стать президентом США
Магнитные бури сегодня, 27 февраля: что будет завтра, давление, недомогание
Девушка после естественного зачатия родила «медицинское чудо» в Китае
Украине предрекли военный конфликт с одной европейской страной
Американист оценил политические амбиции Мелании Трамп
В Киеве обозначили сроки встречи Путина, Трампа и Зеленского
Клименко назвал скрытую угрозу государству от искусственного интеллекта
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.