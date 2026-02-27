Медики спасли пациентку с паразитами в печени и легких

Врачи Свердловской областной клинической больницы №1 провели сложнейшую многоэтапную операцию, чтобы спасти 32-летнюю жительницу Екатеринбурга от опасного паразитарного заболевания, сообщили в пресс-службе регионального минздрава. У пациентки диагностировали эхинококкоз: обследование выявило 11-сантиметровую кисту в печени и шестисантиметровую — в легком.

Девушка обратилась за помощью, когда начала задыхаться при ходьбе и чувствовать резкую боль под ребрами, изначально ошибочно приняв симптомы за обычную потерю физической формы. Уникальность случая заключалась в необходимости очистить сразу два органа. Первым этапом хирурги провели малоинвазивную операцию на легком через небольшие проколы, удалив паразита и обработав полость антисептическим раствором.

Второй этап оказался значительно сложнее: из-за того, что киста в печени располагалась глубоко и задевала желчные протоки рядом с крупными венами, врачам пришлось делать разрез на животе. Несмотря на риск, хирургам удалось зашить поврежденные протоки и полностью сохранить орган.

После двух дней в реанимации и еще двух недель в стационаре девушку выписали домой, где она продолжит медикаментозное лечение для предотвращения рецидива. Она поблагодарила медицинский персонал за профессионализм.

Не представляю, как бы мы жили без таких медиков, — поделилась своими эмоциями пациентка.

